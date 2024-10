Zwei deutsche Startelf-Debütanten gegen Holland

Rüdiger ein Fan von Stiller

Auch Stiller wurde bislang zweimal eingesetzt - so auch am Freitag gegen Bosnien. „Ich bin ein Fan von Angelo Stiller. Wir haben in der Champions League gegeneinander gespielt. Er war nicht nervös, er ist gut am Ball. Wenn er fit bleibt, kann er definitiv alles erreichen“, wurde der Stuttgart-Sechser von Vize-Kapitän Antonio Rüdiger bereits mit Lob überhäuft.