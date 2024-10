Ehemalige Frauenministerin Helga Konrad verstorben

„Eine der bedeutendsten Frauenpolitikerinnen“

Große Betroffenheit natürlich auch in der steirischen Sozialdemokratie: „Helga Konrad war eine der bedeutendsten Frauenpolitikerinnen der österreichischen Geschichte. Viele Fortschritte in der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gehen direkt auf ihr politisches Wirken zurück. Und mit ihrer legendären „Halbe-Halbe“ Kampagne, hat sie die so dringend notwendige Diskussion über die gerechte Aufteilung von unbezahlter Arbeit angestoßen“, gedenken Landesparteichef Anton Lang und Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann der Steirerin.