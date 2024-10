Tom Neuwirth liebt „die große Geste und das Drama“

In der Musik-Revue von Frau Thomas & Herr Martin gibt es die großen Chansons und Schlager von Piaf, Mathieu oder Knef. Warum?

Ich habe mich immer zu singenden Frauen hingezogen gefühlt, weil ihre Stimmen interessanter, emotionaler und auch für mich inspirierender sind. Darin liegt Dunkelheit, Glamour und Mystik. Ich liebe große Gesten und das Drama. Beim Zusammenstellen des Programms habe ich mich und Martin an die frühkindliche musikalische Erziehung erinnert und das war bei mir Radio Steiermark. Der Schlager der 1950er Jahre wurde damals im Gasthaus rauf und runter gespielt. Somit ist es schon ein Ausprobieren und das Wiederentdecken, was so früh in uns installiert wurde.