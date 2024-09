Conchita reagiert mit „radikaler Freundlichkeit“

„Safe Space kreieren“

„Die 29 Prozent, die sich für die FPÖ entschieden haben, haben Angst und sind verunsichert“, sagte Wurst in einem am Montag geposteten Video. Er betonte, dass er die Welt zwar nicht retten könne, aber dennoch in jedem Gespräch versuchen werde, ein offenes und sicheres Umfeld zu schaffen – auch für Menschen mit anderen Ansichten. „Ich werde mich darauf konzentrieren, für alle Leute, denen ich begegne, einen Safe Space zu kreieren, dass sie eben keine Angst haben müssen. Auch nicht in einer Konversation.“