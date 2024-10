SPÖ steht geschlossen hinter Landeschef Doskozil

Hans Peter Doskozil schätzt die Musik von Bruce Springsteen. „Dancing in the Dark“ dröhnte aus den Boxen, als der 54-Jährige im Kulturzentrum Eisenstadt einmarschierte, um sich als SPÖ-Landesparteivorsitzender bestätigen zu lassen. Er war der einzige Kandidat, also konnten diesmal keine Excel-Dateien falsch eingetragen werden – der Zuspruch betrug 99,63 Prozent, 2018 waren es 98,4 % gewesen, vor zwei Jahren 97,8. Heißt: Nicht einmal eine Handvoll der 277 Delegierten sprach sich gegen Doskozil aus oder kreuzte ungültig an. Scheint vernachlässigbar.