Norbert Hofer wehrt sich gegen Abschiebegerüchte

Norbert Hofer hat seine neue Aufgabe im Burgenland am Freitagvormittag im FPÖ-Landtagsklub im Landhaus in Eisenstadt als „Coming Home“ beschrieben. Gegen Berichte, wonach das gegen seinen Willen passieren würde, wehrte er sich energisch: „Jetzt möchte ich einmal das tun, was mir Freude macht.“ Erst dann könne man Hofer zufolge „echte Erfolge“ feiern.