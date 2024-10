Altenpflegerin wurde als Langfinger entlarvt

Langfinger sitzt jetzt in Justizanstalt

Nach zunächst erfolgloser Fahndung wurde die Rumänin am Freitag der Vorwoche auf Grundlage einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt von Beamten der Polizeiinspektion Mattighofen (Bezirk Braunau) festgenommen. Die Beschuldigte wurde in der Folge in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.