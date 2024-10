Wirbel um Ungarn: „Das Asyllager kommt sicher“

In der höchst emotionalen Debatte um ein Asylcamp in der Nähe zu Österreich sorgen neue Berichte aus Ungarn für noch mehr Kopfzerbrechen. Demnach soll nicht nur in Vitnyéd-Csermajor ein Flüchtlingslager geplant sein. Aktuellen Informationen zufolge sollen in der Region zwei weitere Auffangstationen errichtet werden, eine davon am Rábaring bei Écs. Das Dorf liegt an der Straße 82 zwischen Győr und Veszprém unweit der Autobahn M1.