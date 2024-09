Ungarn dementiert Flüchtlingslager nahe Grenze

Zuvor hatte das mutmaßliche Flüchtlingslager zu Unruhe und zu Protesten geführt, auch in der österreichischen Politik. So hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit schärferen Kontrollen an den Grenzen gedroht, sollten auf dem ehemaligen Berufsschulgelände tatsächlich Asylwerberinnen und Asylwerber angesiedelt werden. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) kündigte gleich an, Grenzübergänge zu schließen.