Orbáns Brüsseler Schlagabtausch

Orbán handelt, als wäre er gar nicht in der EU, zieht aber nicht die Konsequenz eines Austritts. Er hofft noch immer auf die Freigabe der blockierten EU-Milliarden. Sie sind blockiert, weil der „Viktator“ grundlegende Bürger- und Freiheitsrechte missachtet und ein mafiöses System aufgezogen hat, welches Korruption gar nicht mehr verleugnet. Orbáns „neuer Klasse“ an der Macht dürfte dabei gar nicht aufgefallen sein, dass Ungarn ein armes Land geblieben ist (Die Strafzahlungen in Millionenhöhe an Brüssel werden von EU-Hilfe abgezogen).