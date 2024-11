Deshalb scheiterte die Demokratie in Österreich

Das Habsburgerreich erlebte im Herbst 1918 eine komplette militärische Niederlage. Infolge des staatlichen Zerfallsprozesses löste sich auch die multinationale k. u. k. Armee auf, die ehemaligen k. u. k. Soldaten traten einen ungeordneten Rückzug an und machten sich auf den Weg in die Heimat. Mit sich nahmen sie ihre Waffen. Nicht nur Gewehre und kleinere Kaliber gingen so vom Heeresbestand unkontrolliert in Privatbesitz über, selbst Geschütze der alten Armee wurden gebunkert.