„Wir sind nicht reich“, sagt die Schlossherrin

Wie Elisabeth Kuefstein das große Interesse an Adel, adeligen Familien findet, also jenen, die vor 1919 in Österreich die Titel Fürst, Graf oder Freiherr trugen? „Das Interesse ist definitiv da“, sagt sie, aber leider sei immer noch „ein völlig falsches Bild in der Bevölkerung verankert“. Das, was man landläufig unter „Adel“ verstehe, sei eine Mischung aus Wunschdenken, einer Prise Märchen und einer Klatschpresse, in der es nur um Reichtum und Lifestyle gehe. Die falsche Konsequenz aus diesem falschen Bild: Jeder glaubt, wer ein Schloss besitzt, wäre reich. „Ich selbst fahre ein 16 Jahre altes Auto und wir wohnen auch in keiner Villa, sondern in einem Nebengebäude des Schlosses“, stellt die Hausherrin klar.