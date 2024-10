Israelis nahmen libanesischen Grenzort ein

Kämpfe in der Nähe der Blauhelmsoldaten

UNIFIL-Sprecher Andrea Tenenti sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, die Situation sei besorgniserregend. Die israelische Armee sei auf libanesisches Gebiet vorgedrungen und die bewaffneten Auseinandersetzungen mit der Hisbollah fänden sehr nahe an UNIFIL-Stellungen statt. „Wir sind in der Mitte“, sagte Tenenti. Das setze die Blauhelme einem Risiko aus.