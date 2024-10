Bagger rücken gegen Schlamm und Schilf an

Die Sommerpause ist vorbei. Ab sofort wird auf dem Neusiedler See wieder mit voller Kraft gebaggert. Wie das Jahr zuvor will die Seemanagement GmbH 60.000 Kubikmeter Schlamm abtragen. Darüber hinaus soll Schilf beseitigt und der Wildwuchs eingedämmt werden. „Diese wichtigen Maßnahmen werden an 34 Standorten in zwölf der 14 Seeanrainergemeinden durchgeführt“, erklärt Geschäftsführer Erich Gebhardt.