Dauerbaustelle trotz Top-Lage mitten in St. Pölten

Weit weg von einer baldigen Umsetzung des geplanten Büro- und Wohngebäudes ist man auch beim Nachbarn – also jenem Grundstück, auf dem 2019 die bekannte „Eierspeisburg“ unter großem Protest abgerissen wurde. Wie berichtet, gehört es heute nach mehreren Verkäufen der WET-Gruppe. Auch dort heißt es auf „Krone“-Anfragen im Halbjahres-Rhythmus: „Wir sind in der Phase der Projektentwicklung. Es wird noch einige Zeit dauern.“ Zuletzt hieß es jedoch auch, dass die Priorität des Baus zurück gereiht wurde. Neues Leben ist auch hier vorerst nicht in Sicht.