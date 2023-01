Pläne fix: Das passiert mit der „Eierspeisburg“

Das Areal der legendären „Eierspeisburg“ im Herzen der Landeshauptstadt Niederösterreichs steigerte seinen Wert bei drei Kaufvorgängen in nur drei Jahren um das 14-Fache. Erster Verkäufer war die Stadt, der letzte Käufer nun eine landesnahe Wohnbaugenossenschaft. Die „Krone“ hat die Kaufvorgänge unter die Lupe genommen und verrät, was geplant ist. So viel vorweg: Die St. Pöltner sind in der „Krone“-Videoumfrage (siehe unten) sehr gespalten.