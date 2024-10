Axtmörder (45) hat wohl im Drogenrausch getötet

Wohl Bluttat in Suchtgiftszene

Was sich hinter der Tür im 4. Stock des Mehrparteienhauses abgespielt hat, ist nun Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Vieles spricht aber für eine Bluttat in der Suchtgiftszene. Der Verdächtige (Top-Anwältin Astrid Wagner) gab vorerst an, im „Crystal-Meth-Rausch ausgerastet“ zu sein. Ein genaues Verhör in Wien steht allerdings noch aus.