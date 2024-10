Österreichs Top-Duo sucht noch nach dem Sinn

Sturm und die Bullen lieferten sich in der vergangenen Saison den spannendsten Meisterkampf seit Jahren – mit dem besseren Ende für die Grazer. Heute (17) kommt es in der Murmetropole zum ersten Aufeinandertreffen des Top-Duos in dieser Saison. Auch wenn der amtierende Meister wieder ganz oben mitspielt, die Bullen nach Verlustpunkten sogar Tabellenführer sind: Noch läuft das Werkl nicht so wie gewünscht. Was die Teams im Hinblick darauf eint, was sie aber auch trennt.