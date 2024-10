Vor dem Liga-Schlager kocht die Fan-Seele

Vizemeister Salzburg ist in der Krise. Schon wieder. Denn bereits in der Spielzeit 2023/24 war die Stimmung bei den Mozartstädtern ein ums andere Mal im Keller. Das ist – nach einem sehr erfolgreichen Start unter Trainer Pep Lijnders – mittlerweile nicht mehr anders. Spätestens seit dem 0:4 gegen Brest in der Champions League brodelt es heftig beim Vizemeister. „Du musst das Spiel schnell aufarbeiten und schauen, dass du deine Aufgaben erledigst“, betont Verteidiger Leo Morgalla. Leichter gesagt als getan. Die dringend notwendige Reaktion muss gleich am Sonntag (17) gelingen. Auswärts im Schlager gegen den amtierenden Meister Sturm!