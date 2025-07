Kein Wasser in beliebten Brunnen in der Altstadt

An lauen Sommerabenden ist Kinderlachen in der Richard-Mayr-Gasse allgegenwärtig. Der Grund dafür ist einfach: Eine mit Wasser gefüllte Rinne und bunte Bälle. In der kleinen Gasse in der rechten Altstadt liegen Lokale und Gastgärten. Sie sind vor allem am Abend brechend voll. Die Rinne ist für die Kinder der perfekte Stadtspielplatz an heißen Sommertagen. Wenn das Wasser dort fließt. Das war aber in diesem Jahr noch nicht der Fall.