Spitals-Odyssee für Steirerin (76) hat Nachspiel

Im Brucker Spital, wo die Frau am Donnerstag um 14.30 Uhr mit Oberbauchschmerzen eingeliefert wurde, konnte man sie nicht operieren, in Leoben sowie an der Grazer Uniklinik winkte man wegen Kapazitätsengpässen ab, die Klinik Ottakring und das Wiener AKH fühlten sich (verständlicherweise) nicht zuständig: Der Fall jener 76-jährigen Steirerin, die wegen eines akuten Gefäßverschlusses dringend operiert werden musste, sorgt für eine Welle der Empörung.