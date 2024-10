Jetzt bläst die FPÖ zum Sturm auf die Bundesländer

Nach erfolgreich geschlagener Nationalratswahl nimmt die FPÖ nun die Landesfürsten ins Visier. In Vorarlberg und in der Steiermark sind die Freiheitlichen knapp an der regierenden ÖVP dran. Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekommt mit Norbert Hofer einen ernsthaften Gegner.