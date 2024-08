Landesoberhaupt kam stets aus den Reihen der ÖVP

Entgegen der Ankündigung, die gesamte Legislaturperiode Regierungschef zu bleiben, übergab Sausgruber am 7. Dezember 2011, also bereits zwei Jahre nach der Wahl, seine Agenden an die Zukunftshoffnung Markus Wallner (geb. 1967). Von 1997 bis 1999 war der Frastanzer (Bez. Feldkirch) Sausgrubers persönlicher Referent und Büroleiter, ehe er 2000 in den Landtag einzog und 2006 zum Landeshauptmann-Stellvertreter avancierte. Wallner versuchte seither, die Arbeit seines politischen Ziehvaters nach der Maxime eines wirtschaftsstarken Landes mit menschlichem Antlitz fortzuführen und Vorarlberg im Sinne der anstehenden Herausforderungen zu modernisieren. So wurden etwa die Ausgaben für Kinderbetreuung und öffentlichen Verkehr während seiner Ägide stark gesteigert.