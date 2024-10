Diese Unwetter-Helden stellten sich Sturm und Flut

„Egal, ob Unwetter, Sturm oder Hagel – wir müssen bei jedem Wetter arbeiten“, sagt Fabian Eisenberger. In grünem T-Shirt sitzt er in seinem Büro in Peggau. Aber hier spielt sich nur ein kleiner Teil von Eisenbergers Arbeitsalltag ab, denn er ist seit zehn Jahren im Außendienst der Energienetze Steiermark. Er ist eine jener Personen, die in Extremsituationen dafür kämpfen, dass überall das Licht wieder angeht.