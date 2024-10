Bodenoffensive: Libanons Armee erwidert das Feuer

Hisbollah: Wir haben israelische Panzer zerstört

In der Nacht zum Dienstag begann die israelische Armee nach eigenen Angaben einen „begrenzten“ Bodeneinsatz im Süden des Landes. Am Mittwoch meldete sie die ersten Todesopfer in den eigenen Reihen seit Beginn dieser Bodenoffensive. Bei Kämpfen mit der Hisbollah wurden demnach acht israelische Soldaten getötet. Die pro-iranische Terrormiliz behauptete am Mittwoch, dass auch mehrere israelische Panzer zerstört worden seien. Drei Panzer vom Typ Merkava seien mit Raketen zerstört worden, „als diese auf das Dorf Maroun al-Ras vorrückten“, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der Miliz.