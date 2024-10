Israelische Armee beklagt erste Verluste

Medienberichten zufolge war die Truppe in der Nähe eines Tunnelsystems in einen Hinterhalt geraten. Nach diesem Zusammenstoß in der Grenzstadt Odaisseh, über den zunächst die Hisbollah berichtet hatte, trauert die israelische Armee um den 22-jährigen Hauptmann Eitan Itzhak Oster. In libanesischen und iranischen Medien war allerdings von weit mehr Todesopfern und auch Verletzten nach den Gefechten die Rede.