Mehrere Todesopfer bei erneutem Angriff auf Beirut

Das israelische Militär rief die Menschen in den Beiruter Vororten erneut zur Evakuierung auf. In der Regel folgen darauf israelische Angriffe. „Sie befinden sich in der Nähe von Einrichtungen (...), die mit der Hisbollah in Verbindung stehen, gegen die die israelische Armee in naher Zukunft vorgehen wird“, erklärte Armeesprecher Avichai Adraee in der Nacht zum Donnerstag. Er nannte dabei die Viertel Haret Hreik, Burdsch al-Baradschne und Hadath Gharb.