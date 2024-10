Nachhaltigkeit – ein Lebensmotto in Kärnten

Eine Kärntner Idee erobert die ganze Welt

Darunter finden sich auch die Slow Food Villages in Kärnten. „Dieses Projekt war weltweit einzigartig“, erinnert sich Gottfried Bachler von Slow Food Kärnten. Mittlerweile gibt es in unserem Bundesland insgesamt 12 Orte, die sich dem Prädikat Slow Food verschrieben haben. „Das sind alles samt Orte, die für ein gutes Leben stehen“, so Bachler im Gespräch mit der „Krone“. Und das Projekt hat sich nicht nur den „ausgezeichnet regional“-Award gesichert, sondern erobert mittlerweile die ganze Welt. „Es sind schon 180 Länder bei unserer Bewegung dabei.“