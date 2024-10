Start-ups bringen neuen Schwung in Wirtschaft

Einhörner gibt es nicht bloß in Märchen – in der Wirtschaftswelt werden so Start-ups genannt, die über eine Milliarde Dollar wert sind. So eine Bewertung ist das Ziel aller jungen Gründer, doch ohne eine passende Infrastruktur klappt das selten. In Kärnten gibt es vielfältige Unterstützungsprogramme und Förderungen, die junge Talente bei ihrem Weg ins Unternehmertum unterstützen. Auf einer eigenen Start-up-Landkarte sind alle verzeichnet.