Hochwasserschäden: St. Pölten zieht um

Der Superliga-Club hat eine Sporthalle in Herzogenburg als Ausweichquartier auserkoren. Wie die Liga am Donnerstag bekannt gab, wurde eine Kommissionierung der Halle in der nächsten Woche angesetzt. Das Heimrecht im Spiel zwischen St. Pölten und Traiskirchen wurde indes getauscht, es findet nun am 20. Oktober in Traiskirchen statt.