Israel könnte iranische Nuklearanlagen angreifen

Nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu Vergeltung angekündigt. Bereits in der Nacht zum Mittwoch griff Israel im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut die libanesische Hauptstadt Beirut an. Der Iran warnte Israel indes vor einem Vergeltungsschlag und drohte eine heftige weitere Reaktion an.