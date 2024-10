Außenamt zitiert Irans Vertreter zum Rapport

Der israelische Botschafter in Österreich, David Roet, hofft, dass Österreich mit gleichgesinnten Partnerländern neben der bilateralen Verurteilung „weiterhin daran arbeiten wird, die iranische Aggression auch in multilateralen Foren und relevanten Organisationen wie der EU und UNO (einschließlich einer unabhängigen Erklärung der Mitglieder des Sicherheitsrates) zu verurteilen“. In einer Presseerklärung erklärte Roet am Abend: „Die internationale Gemeinschaft sollte dem Iran die volle Verantwortung für diese gefährliche Eskalation geben.“ Außerdem forderte er schärfere Sanktionen, einschließlich der Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation.