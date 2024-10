Rumänischer Abzocker kam mit Freispruch davon

350 Euro und mehr für ein desolates Zimmer

Der Invalidenrentner hatte mit seiner Familie zwei renovierungsbedürftige Häuser in Lustenau angemietet, die Liegenschaften jedoch einfach „unter der Hand“ an rumänische Landsleute untervermietet und sich so ein lukratives Nebeneinkommen verschafft. Zwischen 350 und 500 Euro Miete sollen die oft nicht Deutsch sprechenden Rumänen pro Mann und Nase für ihre desolaten Zimmer bezahlt haben. Auch für die Unterstützung bei Behördengängen oder Kreditvergaben soll der 53-Jährige von den Opfern Provisionen von bis zu 40 Prozent verlangt haben. Als der Angeklagte schließlich wegen einer anderen Sache in Haft genommen wurde, zeigten die Opfer ihren mehrfach vorbestraften Landsmann bei der Polizei an. Da sie danach aber nicht mehr am Ball blieben, darf sich der 52-Jährige nun ins Fäustchen lachen.