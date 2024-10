Was uns blüht | Koalition der Mitte

Was uns blüht. Türkis-Rot? Blau-Türkis? Blau-Rot? Oder doch die „Zuckerlkoalition“ Türkis-Rot-Pink? Welche Regierung wird uns blühen? Österreicher haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben – aber hören die Parteien auch auf diese Stimmen? So klingt es bisher nicht. Vielmehr hört derzeit jeder nur auf einem, nämlich auf seinem Ohr. Doch die Stimmen der Österreicher sind vielschichtig. Wir haben sie in den vergangenen Wochen in großer Bandbreite in der „Krone“-Initiative „Die Stimme Österreichs“ zusammengefasst. Es sind bunt gemischte Forderungen, die verschiedenen politischen Spektren zugeordnet werden können. Nun wird sich in den kommenden Wochen, vermutlich vielmehr Monaten, eine Koalition bilden müssen. Aus zwei, vielleicht drei Parteien. Wir wissen noch längst nicht, welche Gruppierungen schließlich zueinander finden. Aus heutiger Sicht am realistischsten erscheint ein Zusammengehen von ÖVP und SPÖ. Wenn sie ihre denkbar knappe Mehrheit besser absichern wollen und daher auch die Neos dazunehmen, dann bekommen wir die „Zuckerl-Koalition“. Doch auch sie repräsentiert nicht viel mehr als die Hälfte der österreichischen Wähler.