Pkw kracht ungebremst auf Lkw: Frau schwerverletzt

Ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit prallte ein Pkw am Samstag gegen 12.45 Uhr auf der Brennerautobahn in das Heck eines Lkw, der wegen eines Staus anhalten musste. Das Schwerfahrzeug wurde durch den Aufprall ca. fünf Meter nach vorne geschoben, wie die Exekutive mitteilt. Indes kam der Pkw schwer beschädigt am rechten Fahrstreifen zum Stillstand.