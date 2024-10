Medizinischer Notfall: Lkw touchiert Tunnelwand

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 6 Uhr. Der 43-Jährige fuhr mit dem Lkw auf der A12 in Richtung Osten. „Bei Straßenkilometer 128,7 geriet er aufgrund eines medizinischen Notfalles von der rechten Fahrspur nach links“, so die Polizei. In weiterer Folge touchierte das Fahrzeug die Tunnelwand, ehe es zum Stillstand kam.