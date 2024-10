Wohnung in Favoriten stand lichterloh in Flammen

Großalarm am Montagabend am Favoritener Hebbelplatz in Wien: Als die Teams von Berufsfeuerwehr und Rettung am Einsatzort eintrafen, schlugen aus einer Wohnung bereits Flammen aus den Fenstern und ins Stiegenhaus. Eine Frau musste mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.