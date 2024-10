Einbrecher gaben Kind in Italien Hund zurück

Am Montagabend erhielt der Mann schließlich einen anonymen Anruf, in dem ihm die Einbrecher mitteilten, dass sie den Hund in der Nähe seines Haustores zurückgelassen hätten. „Sie sagten, dass sie den Hund für meine Tochter zurückbringen würden. ‘Wir sind Einbrecher, aber wir haben ein Herz‘“, erzählte Rosario. Er bedankte sich bei den Menschen, die sich für Miriam in Bewegung gesetzt hätten. „Ich danke ihnen allen von ganzem Herzen, meine Tochter weint vor Glück.“