Nach 4 Monaten: Hund „Bobby“ ist wieder zu Hause

Mitwirkend bei der Suche war auch Hans Nagel, Leiter des Tierheims in Trieben. Er wurde kontaktiert, als ein Landwirt den Hund entdeckte. „Er war offenbar in Panik bei einem Gewitter in ein Silo gefallen“, so Nagel. Mittels Narkosegewehr, Leiter und Tierarzt konnte „Bobby“ geborgen werden.