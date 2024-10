Welche Delikte sollten härter bestraft werden?

In den USA bedeutet „lebenslänglich“ beispielsweise eine Freiheitsstrafe bis zum Tode des Verurteilten, während hierzulande die durchschnittliche Haftdauer für lebenslang Verurteilte (in den allermeisten Fällen für Mord) bei 21 Jahren liegt. Für Sexualdelikte gilt in Österreich eine Freiheitsstrafe für bis zu zehn Jahren, unter besonderen Umständen kann es auch zu einer längeren Haftdauer kommen: