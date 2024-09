Mautstelle Gleinalm fertig, neue Baustelle startet

Breitere Spuren, Photovoltaik-Anlagen am Dach und größere Kabinen für die Mautner: Ab Dienstag geht die neue Mautstelle beim Gleinalmtunnel in Betrieb. Sie dient auch als Vorzeigemodell für andere Umbauten in Österreich. Als Nächstes ist die Mautstelle beim Bosrucktunnel an der Reihe.