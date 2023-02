Neuer Glanz für zwei steirische Mautstellen

Ob in Vorfreude auf den Urlaub oder am Weg zur Arbeit: Abertausende Steirer und Lenker aus aller Herren Länder passieren tagtäglich die Mautstellen Gleinalm und Bosruck auf der A 9, der Pyhrnautobahn - und das seit über 40 Jahren. Dementsprechend in die Jahre gekommen ist die Infrastruktur, bei stetig steigendem Verkehr: 7,5 Millionen Fahrzeuge fuhren im Jahr 2022 an den Mauthäuschen beim Glein-almtunnel vorbei.