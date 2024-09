„Chaos“ im Rathaus wegen der Sport-Infrastruktur

Den Kaffee zum Frühstück hat Christian Scheider am Sonntag wohl wieder ausgespuckt. Während Klagenfurts Bürgermeister durch die „Krone“ blätterte, da den x-ten Artikel über die teils marode Sport-Infrastruktur in der Landeshauptstadt las, ärgerte er sich grün und blau. Weil im ASK-Sportzentrum in Fischl das UEFA-Youth-League-Spiel von Sturm Graz gegen Brest aufgrund des kaputten Flutlichts nicht steigen kann (siehe Storys unten) – die U19-„Blackies“ müssen für die „Mini-Königsklasse“ am Mittwoch somit kurzerhand in die piekfeine St. Veiter Jacques-Lemans-Arena ausweichen.