Wegen Engpass: Blutspenden in Kirche, Bad und Co.

Auch wenn der Sommer mit Sonne, Ferien und Freizeit lockt, bleibt der Bedarf an Blutkonserven ungebrochen hoch. „Besonders in den Sommermonaten kommt es regelmäßig zu Engpässen, da viele Menschen im Urlaub sind“, heißt es seitens des Roten Kreuzes Kärnten, das diesen Engpass nun mit Blutspendeaktionen an besonderen Orten bekämpfen möchte.