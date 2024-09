Kaum ist das Ergebnis da, tobt der Koalitionskampf

Ganz glauben wollte er Karl Nehammers Absage an ihn am Wahlabend aber eh nicht. „Da ist schon so viel geredet worden, insbesondere von der ÖVP“. Diese könne sich nicht „so herstellen und sagen, wir haben was gelernt, und dann so weiter machen wie bisher“. Eines ist für Kickl klar: „Unsere Hand ist ausgestreckt, in alle Richtungen“. Wichtig sei nun, was Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun tue, und ob er die „Schönheit der Verfassung“ respektiere.