Das Ergebnis der Nationalratswahl im Detail

Der Wahlkampf war laut Beobachtern und auch den politischen Protagonisten verhältnismäßig fair, die Hochwasserkatastrophe mitten in der heißen Phase sorgte für einen schaumgebremsten Unterton in den zahlreichen Debatten und Duellen. An der seit Monaten in den Umfragen abzulesenden Tendenz eines FPÖ-Triumphs hat sich bis zum Wahltag freilich nichts geändert.