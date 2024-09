Steirische Stimmen sind für die KPÖ entscheidend

So sieht das Wahlrecht aus: Eine Partei benötigt entweder bundesweit vier Prozent aller gültigen Stimmen oder sie erobert in einem Regionalwahlkreis ein Grundmandat. Wie viele Stimmen es für dieses Direktmandat braucht, legt die Wahlzahl fest. Diese wird für jedes Bundesland separat berechnet – und zwar erst nach Wahlende. Spannung ist heute also bis zum Schluss garantiert!