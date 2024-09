Kleinste steirische Gemeinde: So wählt Hohentauern

„Bei uns läuft alles gleich, nur in mini“

Sind am Ende des Vormittags alle Stimmzettel in der Wahlurne, so werden diese unter Sechs-Augen-Prinzip ausgezählt, am Ende werden sie an die Bezirkshauptmannschaft Murtal geschickt. „Bei uns läuft alles gleich wie überall, nur in mini“, sagt Jetz und lacht. Eines ist dann aber doch etwas anders: „Bei uns im Ort kennt jeder jeden.“ Ob das den Wahlausgang leichter abschätzbar macht? „Jede Wahl muss anders bewertet werden. Gemeinderatswahlen sind Persönlichkeitswahlen, Nationalratswahlen sind da schwerer abschätzbar.“