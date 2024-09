Wiener Sängerknaben suchen jetzt Nachwuchs

Jeder ist willkommen

Alle Kinder und Jugendlichen, die gerne singen, sind eingeladen. Ganz egal, ob Volksschulkind, Chormädchen, Sängerknabe oder Oberstufenschüler. Der Campus im Augarten in der Leopoldstadt bietet allen eine fundierte Ausbildung, und das nicht nur in Musik. In offenen Proben lässt sich erleben, wie Stücke erarbeitet werden. In der Stimmbildung wird gezeigt, wie die einzelnen Stimmen gefördert werden. Zusätzlich werden Führungen über den Campus angeboten. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Singen für alle – mit allen Chören und den Besuchern. Seit September 2024 sind auch die Wiener Chormädchen Schülerinnen der AHS am Campus.