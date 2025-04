Wie schlimm waren die Top-Politiker in der Schule?

Eine Woche lang haben wir über das Bildungssystem in Wien berichtet, ließen, Schüler, Experten und Direktoren zu Wort kommen. Die Probleme sind offensichtlich. Viele Erstklässler können nicht ausreichend Deutsch, es gibt zu wenige Lehrer, zu wenige Unterstützungskräfte und mancherorts zu wenig Räumlichkeiten. Zu Bildung gehört auch die Wissenschaft. Besonders seit Corona ist ein Teilen der Bevölkerung eine Skepsis, manchmal sogar eine Ablehnung gegenüber Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse herangewachsen. Was ist wahr, was falsch, wem können wir noch trauen? Heute sind die Politiker am Wort.